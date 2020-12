Futuro in Italia per Matej Vuk? L'esterno di proprietà del Rijeka piace a club di A e all'estero

Futuro in Italia per Matej Vuk? Il classe 2000 di Cakovec, del Rijeka e in prestito all'Istra, è uno degli esterni che meglio sta figurando nel campionato croato. Attaccante di fascia sinistra e di piede destro, è in scadenza nel 2023 con il club allenato da Rozman. 8 presenze e 3 reti in campionato, per Vuk ci sarebbero richieste da parte di club di Serie A e anche dall'estero.