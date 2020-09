Futuro incerto per Messi, Rivaldo: "Se dovesse restare, non immagino i fischi del Camp Nou"

Il brasiliano Rivaldo, ex giocatore di Barcellona e Milan, ha commentato sul sito di Betfair le ultime novità sul futuro di Lionel Messi: "Può succedere di tutto: potrebbe partire, restare per un'altra stagione o anche prolungare il contratto, quindi dobbiamo aspettare. Ma se dovesse restare, non immagino i tifosi che lo fischiano al Camp Nou o qualcosa di simile, per niente".