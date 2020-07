Futuro Kumbulla, ieri l'incontro Setti-Lotito. Ma l'affare tra Hellas e Lazio resta in sospeso

I presidenti di Lazio e Verona, Lotito e Setti, si sono visti ieri pomeriggio in un albergo di Roma dove si erano dati appuntamento diversi presidente di Serie A: sul tavolo l'accordo per i futuri diritti televisivi. Dopo pranzo - sottolinea il Corriere dello Sport - si sono intrattenuti da soli per un colloquio durato una decina di minuti. L’incontro non dovrebbe aver prodotto novità relative all’affare Kumbulla, ancora in sospeso.

La situazione - La Lazio era vicinissima alla chiusura, forte di un’intesa raggiunta con il difensore italo-albanese e di un’offerta di 20 milioni più il cartellino di Andrè Anderson. Il Verona non ha ancora detto sì e confida nel rilancio dell’Inter. Setti non intende scendere sotto i 30 milioni per Kumbulla, anche inserendo contropartite tecniche. L’offensiva di Marotta potrebbe spodestare la Lazio, per niente disposta a partecipare ad un’asta.