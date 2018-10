Futuro Marotta, Inter in vantaggio ma il Milan non molla

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Beppe Marotta non si disegnerà nel breve periodo perché lo stesso dirigente, una volta terminato il rapporto con la Juventus (entro due-tre settimane), non ha fretta di iniziare un nuovo percorso senza valutarne attentamente i pro e i contro. Al momento l'Inter pare in vantaggio, ma anche il Milan, che lo aveva cercato in estate, è molto interessato. Cambiare gli attuali organici dirigenziali non sarebbe un problema per nessuno dei due club, soprattutto per dare il benvenuto a un personaggio di questa rilevanza in Italia e all'estero. L'ex AD juventino potrebbe iniziare facendo il consulente esterno per la Federazione, in attesa che parta una vera e propria trattativa per la sua prossima società. A riportarlo è Tuttosport.