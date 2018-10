Futuro Marotta, senza chiamate dall'Italia potrebbe spuntare il Real

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel caso in cui nei prossimi mesi non dovesse muoversi niente intorno alla figura di Beppe Marotta, l'ormai ex dirigente bianconero potrebbe finire nel giro dell'amico Florentino Perez al Real Madrid. Un'idea che viene definita dal quotidiano da cottura lunga, ovvero da tempi non brevi, ma che potrebbe comunque imporsi visti gli ottimi rapporti di Marotta con i vertici Blancos.