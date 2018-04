Futuro Mertens, tutto dipende da lui. La clausola è troppo allettante

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Trentuno anni il prossimo 6 maggio, ma anche una seconda giovinezza iniziata da non più di due anni che gli ha permesso di fare il salto di qualità. Dries Mertens da quando, per emergenza, è stato spostato al centro dell'attacco del Napoli da Maurizio Sarri è stato capace di reinventarsi e di fare quel salto di qualità che cercava da anni. Prima viveva quasi all'ombra di Lorenzo Insigne, poi s'è ritrovato al centro del tridente offensivo partenopeo che senza un centravanti nel senso più classico del termine ha cominciato a girare anche meglio.

Trentaquattro le reti realizzate nella passata stagione, già superato il muro dei 20 in questa annata con ancora sette gare da disputare. Un rendimento che rende il suo nome appetibile in chiave mercato, soprattutto perché a fine campionato il suo ciclo a Napoli potrebbe considerarsi concluso e la clausola rescissoria presente nel contratto (valida solo per l'estero) rende agevole l'acquisizione del suo cartellino. Ai club europei serviranno 28 milioni di euro, a quelli cinesi - eventualmente - 35. L'affare è evidente e solo il belga può decidere se andare via o proseguire la sua avventura alle falde del Vesuvio.