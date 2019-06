Futuro San Siro, Sala: "Dobbiamo trovare un accordo con Inter e Milan"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è intervenuto a TGR Lombardia riguardo il futuro di San Siro, il cui futuro sembra essere in forte dubbio: "Io sono per mantenere lo stadio di San Siro, che ospiterà la cerimonia delle Olimpiadi. Certo è che dobbiamo trovare un accordo per il futuro con le due squadre di Milano"