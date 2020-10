Futuro Sarri: dopo lo svincolo, Fiorentina e Roma le piste più probabili

Con la rivelazione dello storico amico di oggi a Tuttosport ("Sta già trattando la risoluzione con la Juventus"), il nome di Maurizio Sarri torna ad essere molto appetibile per diverse squadre di Serie A che potrebbero decidere di dare una sterzata alla guida tecnica nei prossimi mesi. Le voci più insistenti sono legate alla Fiorentina, squadra cui la famiglia Sarri è particolarmente legata. Se le quotazioni di Iachini dovessero precipitare, Commisso potrebbe guardare a lui con interesse per cominciare un nuovo capitolo. Ma attenzione alla Roma: Fonseca è di fatto già partito in discussione e con il certo cambio di proprietà e il possibile cambio di passo in termini di ambizioni, il profilo di Sarri sarebbe molto spendibile.