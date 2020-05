G. Rossi: "Dopo il Villarreal mi volevano tutti, anche la Juve. E col Barça avevo già il contratto"

La stagione dei record al Villarreal avrebbe potuto proiettare Giuseppe Rossi nell'Olimpico del calcio molto prima. Lo ha ricordato l'attaccante italo-americano durante una diretta Instagram con ParmaLive.com: “C’è stato il Barcellona, la Juventus, tanti club importanti dopo quell’anno con 30 e più gol. Col Barcellona avevo già il contratto fatto ma purtroppo non si sono trovati d’accordo con le squadre per il fisso, davano più bonus e il Villarreal voleva più fisso. Non si sono trovati d’accordo e il Barça è andato su Alexis Sanchez. C’è stata la Juve di Conte, per me sarebbe stato davvero bello, ma avevano venduto Cazorla e non volevano vendere un altro giocatore importante e non sono potuto andare. Altre storie ma queste sono le più importanti”.