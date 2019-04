G.S.: 10.000 euro di multa a Leiva per offese all'addetto stampa del Milan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oltre alle varie squalifiche, il Giudice Sportivo di Serie A ha comminato anche diverse sanzioni ai singoli calciatori. Eccole, nel dettaglio:

- 2.000 euro a Palacio (Bologna), Matri (Sassuolo), Muriel (Fiorentina), per simulazione in area di rigore;

- 10.000 euro a Bertolacci (Milan), per essersi reso responsabile di comportamento antisportivo nei confronti di un calciatore avversario nel parapiglia scatenatosi con diversi calciatori coinvolti al termine della gara; a Patric (Lazio), per essersi reso responsabile di comportamento antisportivo nei confronti di un calciatore avversario nel parapiglia scatenatosi con diversi calciatori coinvolti al termine della gara; a Kessié (Milan), per essersi reso responsabile di comportamento antisportivo nei confronti di un calciatore avversario nel parapiglia scatenatosi con diversi calciatori coinvolti al termine della gara; a Musacchio (Milan), per essersi reso responsabile di comportamento antisportivo nei confronti di un calciatore avversario nel parapiglia scatenatosi con diversi calciatori coinvolti al termine della gara; a Luiz Felipe (Lazio) per essersi reso responsabile di comportamento antisportivo nei confronti di un calciatore avversario nel parapiglia scatenatosi con diversi calciatori coinvolti al termine della gara; a Lucas Leiva (Lazio), per avere, al termine della gara uscendo dal recinto di gioco, proferito parole offensive nei confronti dell'addetto stampa della squadra avversaria.