G.Sportivo, 3 giornate a Conti del Milan: intemperanze contro l'arbitro

Come si apprende dal comunicato del Giudice Sportivo, Andrea Conti è stato squalificato per tre giornate effettive di gara: "perché, raggiunto l’Arbitro presso il suo spogliatoio al termine della gara, impediva al medesimo di chiuderne la porta che colpiva con due pugni; e per avere, nella medesima circostanza, rivolto all’Arbitro una espressione ingiuriosa ed elevato grida che cessavano solo dopo i numerosi inviti del medesimo Direttore di gara". Il laterale destro era stato impiegato titolare da Alessandro Lupi nel match casalingo contro il Chievo Primavera. Paolo Maldini è stato inibito a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C a ricoprire cariche federali a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 15 novembre 2018 "per avere, al termine della gara, fatto ingresso nello spogliatoio del Direttore di gara, sebbene non autorizzato dal medesimo, e rivolto allo stesso Arbitro un'espressione offensiva".