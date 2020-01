G. Sportivo, Lecce multato per striscione offensivo nei confronti di Conte

© foto di Federico De Luca

Il Giudice Sportivo ha inflitto una multa di 5.000 euro al Lecce perché "i suoi sostenitori, nel corso della gara, hanno lanciato due bengala nel recinto di giuoco. Sanzione attenuata per avere la società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. E per responsabilità oggettiva per l'esposizione di uno striscione insultante l'allenatore della squadra avversaria".

Inoltre, multato anche il Milan di 4.000 euro per avere "ingiustificatamente ritardato l'inizio della partita di circa cinque minuti".