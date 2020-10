Gabbia guarito dal Coronavirus, Pioli: "Recupero molto importante, ma domani sarà out"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di Udine, mister Stefano Pioli ha commentato anche la tanto attesa negatività al Coronavirus del giovane difensore Matteo Gabbia: "Gabbia non sarà a disposizione domani, mi auguro che ci sia con il Lille. Il suo recupero è molto importante per noi. Matteo si è fatto trovare pronto quando la squadra aveva bisogno e le sue prestazioni sono state di buon livello. Spero che possa ritrovare presto la condizione. Sono soddisfatto anche di Duarte: ha delle buone qualità che ci saranno utili", le parole del tecnico del Milan.