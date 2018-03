Gabbiadini come Immobile. Tare e la Lazio ci provano di nuovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il contratto fino al 2021 potrebbe indurre a non considerare qualsivoglia ipotesi che non sia la permanenza con la maglia del Southampton. La realtà dei fatti, però, racconta tutt'altra storia. Perché l'addio di Manolo Gabbiadini a fine stagione, soprattutto dopo l'ultimo periodo, appare assai probabile. Dopo un inizio di stagione promettente, infatti, l'attaccante classe 1991 è pian piano finito ai margini, per poi perdere definitivamente il posto da titolare. L'obiettivo del giocatore, dunque, sembre essere indirizzato verso la ricerca di una nuova sitemazione, per buona pace del club inglese che - nel gennaio 2017 - lo aveva strappato al Napoli per 17 milioni iù 3 di bonus (più una percentuale sulla futura rivendita). Così, come quasi sempre succede nel mercato, ecco spuntare possibili e (im)probabili pretendenti. Dallo steso Bologna, club sempre alla finestra per il ritorno di un talento che conosce bene, passando per la Samp (altro suo club), fino alla Lazio. Ed è proprio la società di Lotito che - stando alle ultime news - pare essersi fatta viva in maniera più concreta. Tra le certezze della squadra biancoceleste in vista della prossima stagione, infatti, c'è sicuramente Ciro Immobile, al quale però sia Inzaghi che Tare hanno intenzione di affiancare una punta di sicuro affidamento. Ma non solo, l'obiettivo della Lazio - neanche troppo segreto - è quello di far diventare i biancocelesti un laboratorio di giovani da svezzare (come ad esempio Milinkovic-Savic) e allo stesso tempo un'oasi per potenziali azzurri. Gabbiadini, un altro giovane talento italiano migrato all'estero, vivrebbe così lo stesso destino di Immobile quando Tare lo strappò al Siviglia senza grossi sforzi. L’ex attaccante partenopeo sarebbe quella pedina in grado di sostituire Immobile dall'inizio, ma anche da potergli affiancare in modo da poter variare un modulo al momento troppo bloccato sulla solitudine della punta della Nazionale. Passato la scorsa estate al Southampton, Gabbiadini potrebbe anche arrivare in prestito con diritto di riscatto con la Lazio che, sfruttando il buon rapporto nato con i Saints dalla cessione di Hoedt, tenterà di abbassare a 13-15 milioni. Tare, tra l'altro, ci aveva provato con forza cinque anni fa, era l’estate del 2013, ma in quel caso la spuntò la Sampdoria. Ora la possibilità di tornare all'assalto di Manolo, destinato a riassaporare il gusto della serie A. Così come ha fatto Immobile dopo le esperienze con Borussia Dortmund e Siviglia. Un precedente di tutto rispetto, considerando come è andata a finire.