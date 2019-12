Gabbiadini incubo del Genoa. Ranieri, record nei derby

© foto di www.imagephotoagency.it

Manolo Gabbiadini e Claudio Ranieri, il primo è l'incubo del Genoa nei derby, il secondo detiene uno straordinario record: in tutta la carriera non ha mai perso una stracittadina. L'attaccante della Sampdoria in carriera ha segnato due reti contro il Genoa. Una questa sera, una nel lontano 2014: entrambe decisive, visto che le due gare sono finite sempre 1-0 in favore della Sampdoria. Un vero e proprio incubo per i tifosi genoani. Un incubo che è stato mandato in campo, in maniera decisiva, da un tecnico, quel Claudio Ranieri che non finisce mai di stupire.

Tutti hanno in mente la straordinaria impresa fatta dal tecnico di Testaccio, che ha portato il Leicester City a vincere la Premier League. Un'impresa titanica, forse irripetibile nella storia del calcio. Ma quello che forse non tutti sanno è che Ranieri, nella sua lunghissima carriera da allenatore, non ha mai perso un derby. Mai. Eppure di squadre che hanno preso parte alle stracittadine ne ha allenate tante, tuttavia è sempre riuscito a vincere o a pareggiare. È successo in Spagna con Atletico Madrid e Valencia, è successo in Italia con Roma, Inter e Juventus. Da questa sera anche con la Sampdoria. Alla prima occasione Ranieri ha portato a casa il derby della Lanterna: un successo importantissima per i blucerchiati, che con questi tre punti si sono portati fuori dalla zona calda della classifica.