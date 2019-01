Gabbiadini-Samp, Hasenhuttl: "Pressing inglese non era nelle sue corde"

Manolo Gabbiadini è da oggi un giocatore della Sampdoria. Acquistato a titolo definitivo dal Southampton, l'attaccante classe '91 s'è detto felicissimo per il suo ritorno a Genova. Di questa trattativa ne ha parlato anche il tecnico dei saints Ralph Hasenhuttl: "È un buon giocatore, ha una tecnica fantastica, ma penso che il nostro intenso sistema di pressing con il quale cerchiamo di giocare non fosse nelle sue corde, quindi era meglio trovare una soluzione che fosse migliore per entrambe le parti. È un buon passo per lui tornare in Italia - riporta 'Sampdorianews' - e gli auguro tutto il meglio, sono sicuro che possa segnare in ogni club del mondo, ma ora noi stiamo giocando in un altro modo e per questo abbiamo bisogno di altri giocatori".