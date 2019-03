Gabbiadini: "Sfido il passato per riportare la Sampdoria in Europa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, parla a La Gazzetta dello Sport in vista della gara con l'Atalanta (sua ex squadra): "Nessuno. Sono cresciuto tanto, dalla B con il Cittadella passando poi ancora per Bergamo, Bologna, Genova, Napoli e l’Inghilterra. Sono fiero del mio cammino, professionale e di vita, con una famiglia al mio fianco. Ho avuto momenti belli e non, normale che fosse così. E poi mi è piaciuto cambiare, ho conosciuto compagni, luoghi e persone diverse. Quando smetterò, mi piacerebbe tornare là dove ho giocato. Samp-Atalanta sarà calcio-spettacolo? Di sicuro sarà combattuta, in palio ci sono punti importanti. Poi, se sarà pure spettacolare, meglio ancora. Ma i sampdoriani si divertiranno solo se saremo noi i vincitori. Ai tifosi, però, non devo dire nulla, loro sanno quanto sia importante il sostegno della gente. E a Ferrara, domenica scorsa, ne hanno dato l’ennesima dimostrazione. Difficile, però, fare pronostici. Scontro cruciale per l'Europa? Cruciale no, ma importante sì. Anche se poi, di qui alla fine, tutte le partite saranno decisive, altrimenti a questo punto della stagione la paghi... Non è garantito, però, che se dovessimo vincere noi andremo in Europa, o viceversa in caso di successo dell’Atalanta".