Gabbiadini verso l'addio alla Premier: quattro ipotesi in Serie A

Sulle pagine del Resto del Carlino si torna a parlare di Manolo Gabbiadini che potrebbe essere sacrificato dal Southampton e quindi tornare in Italia. Il ragazzo è in città e ha partecipato alle nozze di Da Costa ma costa circa 20 milioni di euro e su di lui ci sono vari club interessati. In prima fila il Torino, a seguire Lazio e Parma. E il Bologna? Ci aveva pensato a gennaio, ora si attende la cessione di Verdi per valutare il budget preferendo però investire 10-12 milioni per un attaccante.