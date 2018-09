Gabigol: "A fine anno parlerò con l'Inter per capire il mio futuro"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervista ai microfoni di GloboTv per Gabigol, attaccante di proprietà dell'Inter attualmente in prestito al Santos. Il brasiliano ha fatto il punto sul proprio futuro: "Ho un contratto con l'Inter. Oggi sono molto felice al Santos, è la mia casa, poi a fine anno avrò un po' di tempo per capire la situazione. Dovrò parlare con la dirigenza nerazzurra per vedere se tornerò lì, se resterò nel Santos o andrò altrove. L'avventura in Italia? Ho avuto poche possibilità di giocare, il minutaggio che mi è stato concesso è stato molto piccolo. Ma non provo rancore"