Gabigol: "A gennaio torno all'Inter, poi parleremo con calma"

Gabigol è stato premiato con il Pallone d'argento per essersi rivelato il capocannoniere nel campionato brasiliano 2018. L'attaccante carioca ha parlato del proprio futuro ai microfoni di ESPN: "Spero che il prossimo possa essere per me un anno meraviglioso - riporta ESPN Brazil - Non so ancora dove giocherò, sarò all'Inter a gennaio. Allora parleremo con calma. Penso che sia importante per un giocatore essere felice e trovare continuità. Premier? È un torneo diverso, ma penso che la competitività sia molto alta. Non esiste un campionato facile, e questo può aiutarmi", riporta fcinternews.