Gabigol: "Altri due anni di contratto con l'Inter, spero che mi valutino"

Intervistato da Spectacular Sports, Gabriel Barbosa, attaccante dell'Inter in prestito al Flamengo, ha parlato così fra passato e futuro: "Ho sempre voluto giocare nel Flamengo. L'ho sempre detto ai miei amici più cari. Il mio debutto professionale, a 16 anni, è stato contro il Flamengo, a Brasilia. Quando ho giocato qui con il Santos poi i tifosi hanno urlato continuamente che un giorno avrei giocato qui: penso che ciò abbia aiutato molto".

Sul futuro: "Non voglio nemmeno pensarci adesso. Non dipende molto da me. Molte persone al Santos mi hanno criticato molto per aver lasciato, ma non c'erano proposte da parte loro. Il contratto era finito. Ora ho altri due anni di contratto con l'Inter, l'ho rinnovato per venire al Flamengo. Le cose che ho fatto qui mi auguro le vedano anche in Italia e valutino. Per il momento voglio godermi il Flamengo. Flamengo e Santos sono le squadre che mi hanno dato di più. Per la città, per i fan, per i giocatori ... I fan del Flamengo sono molto esigenti: questo desiderio di vincere ti coinvolge. Sono però molto giovane e ho ancora la possibilità di tornare in Europa a giocare".

Sull'esperienza in Europa con Inter e Benfica: "Mi sono stati concessi alcuni minuti. Ho segnato il primo goal più velocemente di Neymar, ma non ho avuto molte opportunità. Quando l'ho fatto, penso di aver fatto bene. Sono andato in un grande club, l'Inter, ma la squadra non stava andando molto bene, avevano appena cambiato allenatore. Io avevo bisogno di giocare, ma non godevo di grande stima da parte del mister".