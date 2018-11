Gabigol apre le porte alle Premier: "Un campionato che mi attrae"

Fonte: fcinternews.it

Gabriel Barbosa spalanca le porte alla Premier League. Raggiunto dal quotidiano britannico Daily Mail, l'attaccante brasiliano in procinto di rientrare all'Inter dopo l'anno di prestito al Santos ha svelato la propria passione per il campionato inglese dicendosi pronto all'approdo Oltremanica: "In Premier ci sono tanti club importanti, con giocatori di grande qualità. Speriamo che le cose vadano bene per tutti e che si possa raggiungere un accordo. Ci sono molte cose da valutare, in primo luogo il fatto che l'Inter detenga i miei diritti. Non si è ancora deciso nulla, ma è decisamente difficile che possa rimanere in Brasile. In Premier League ci sono sempre stati tantissimi goleador, è un piacere vedere questo campionato in televisione. E' un campionato dinamico, veloce, davvero competitivo con tante squadre in lotta per il titolo. C'è qualità ovunque, per questo piace a tantissime persone e io non sono da meno, mi attrae tantissimo. Coi brasiliani che giocano lì parlo spesso, tutti mi dicono di amare quel campionato".

Gabigol fa anche un bilancio dell'anno ormai agli sgoccioli: "A livello individuale è stato un 2018 spettacolare. Sono cresciuto tantissimo, giocare più partite ti dà fiducia. Ho giocato tante partite e ho imparato tanto. Il mio desiderio per l'anno nuovo è che sia un altro anno positivo per me. Quello che posso garantire è che il mio impegno sarà massimo. Voglio giocare il più possibile anche per tornare in Nazionale. Per farlo devo segnare più gol possibile, come tutti gli attaccanti cercano di fare".