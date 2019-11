Gabigol con un nuovo look osannato dai tifosi: "Resta al Flamengo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I tifosi del Flamengo questa notte hanno chiesto a gran voce la conferma di Gabigol. In occasione della prima uscita al Maracana dopo la conquista della Copa Libertadores grazie a una doppietta dell'attaccante di proprietà dell'Inter, dagli spalti del Maracanà è più volte partito il coro "Resta Gabigol".

La partita valida per il campionato brasiliano tra Flamengo e Ceara è finita 4-1 a favore dei padroni di casa: decisiva la tripletta di Bruno Henrique. Dopo la partita, al Flamengo è stata consegnata la Coppa per la conquista del campionato.