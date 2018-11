Gabigol contro de Boer: "Le critiche? Poteva dirmele in faccia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata al Daily Mail, Gabriel Barbosa è tornato anche sulle parole di Frank de Boer, suo ex tecnico all'Inter, che nei mesi scorsi fu piuttosto critico nei confronti del giocatore brasiliano soprattutto per il suo atteggiamento: "La cosa buffa è che lui non mi ha mai detto niente faccia a faccia, non ha mai fatto cenno. Era il mio allenatore e avrebbe potuto farlo. Nonostante ciò, lo prendo come un suo tentativo di aiutarmi nel cambiare quello che dovrei cambiare. Non mi sconvolge, rispetto la sua opinione".