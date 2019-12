Gabigol-Flamengo, i contatti proseguono. 22 milioni più percentuale

© foto di Giacomo Iacobellis

Proseguono i contatti tra il Flamengo e l'Inter per il riscatto di Gabigol, come spiega UOL Esporte. La cifra è di circa 22 milioni, anche se l'Inter ne vorrebbe qualcuno in più dopo i tanti gol in questa ultima parte di campionato brasiliano (e Libertadores). Per il giocatore si parla anche di una percentuale sulla rivendita intorno al 20%.