© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da UOL Esporte, giornale brasiliano, la trattativa fra Inter e Flamengo per il trasferimento di Gabigol sarebbe più che mai aperta. Il ragazzo, secondo quanto riferito dal media sudamericano, non avrebbe un grande mercato in Europa, indi per cui i nerazzurri starebbero cercando un accordo col club rubinegro. Oltre a Lincoln, talento di cui si è già parlato a lungo, sembra che l'Inter abbia puntato l'occhio anche su Reinier, giovanissimo centrocampista di soli 16 anni in forza al club brasiliano. Difficile al momento ipotizzare i dettagli di una possibile trattativa, ma lo scambio, almeno secondo il media brasiliano, sembra poter prendere forma.