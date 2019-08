Gabigol: "Futuro non dipende da me. Ho 2 anni di contratto con l'Inter"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la doppietta contro l’Emelec nel ritorno degli ottavi di finale di Copa Libertadores l’attaccante del Flamengo Gabriel Barbosa ha parlato ai media brasiliani facendo intendere di essere prossimo all’addio e ringraziando i tifosi per l’affetto dimostrato: “È stato molto bello, ovviamente i gol aiutano e anche le vittorie, ma penso che i tifosi si identifichino e apprezzino i miei modi energici, un po' pazzi alle volte. Voglio godermi questo momento e queste ultime gare in modo da poter vincere qualcosa. - continua Gabigol come riporta Fcinternews.it -Futuro? Non dipende da me, tutti sanno che ho un contratto con l’Inter di due anni e che il mio prestito al Flamengo dura fino alla fine di quest’anno. Come ho detto spero che queste ultime partite siano positive”.