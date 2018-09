Gabigol: "Inter? Ho altri tre anni di contratto e i tifosi mi rivogliono"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervistato dal quotidiano brasiliano A Tribuna, Gabriel Barbosa è tornato sulla sua esperienza in Europa, che lo ha visto vestire, senza successo, le maglie di Inter e Benfica. Nonostante l'esperienza sul piano sportivo sia stata alquanto deludente, l'attaccante attualmente in prestito al Santos dai nerazzurri vede comunque dei risvolti positivi: "Sono diventato molto maturo, ho vissuto in altri Paesi e ho affrontato esperienze che qui in Brasile non avrei mai affrontato. Inter? I tifosi mi piacevano molto, e anche i compagni sono sempre stati molto gentili con me. Quando andavo fuori, la gente mi parlava sempre. E anche oggi sui social vedo commenti di gente che mi dice che vorrebbe tornassi. Cosa non ha funzionato? Difficile dirlo, forse in quel momento la squadra aveva bisogno di qualcosa di diverso da quello che potevo dare. Ho giocato pochissimo e ho fatto solo un gol". Non manca, poi, neanche un commento sul possibile ritorno in maglia nerazzurra alla fine del prestito al Santos: "Manca ancora tempo. Voglio sfruttare al meglio questo periodo, allenandomi e giocando col Santos. Ne parlerò a fine anno coi miei agenti, la mia famiglia e il club. Rimpianti per come è andata l'Inter? No. Sono cose che succedono nel calcio. Ho tre anni di contratto con l'Inter, vediamo cosa succede. Sono tornato al Santos per una mia scelta: c'erano tante squadre europee dove potevo andare, ma ho deciso io di tornare".