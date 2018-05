Gabigol: "Inter, voglio una rivincita ma torno solo per giocare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriel Barbosa, meglio conosciuto come Gabigol, ha rilasciato un'intervista a FcInterNews direttamente dal Brasile, dove sta disputando la stagione in prestito al Santos: "Penso di aver imparato molte cose in Europa. La differenza principale è che adesso qui sto scendendo in campo con continuità, in svariate partite. Sento la fiducia che mi serve per giocare al meglio e mostrare quello che so fare. I ricordi dell'Inter? È stato un periodo di apprendimento e crescita. In campo e come uomo. Ho appreso molto giocando per i nerazzurri e vivendo a Milano. Eh sì, mi capita di vedere in televisione le partite dell’Inter. Tornare in nerazzurro? Sì, ho questa voglia di rivincita. Mi piace molto l’affetto dei tifosi. Colgo l’occasione per ringraziare tutti per quanto mi hanno trasmesso quando ero nel club. E quindi sì, mi piacerebbe tornare. E giocare. Però questo sarà definito in futuro. Un messaggio ai tifosi interisti? Forza Inter. Che siano sempre felici e al fianco della squadra. E ancora grazie per tutto il sostegno e l’affetto che mi hanno dimostrato".