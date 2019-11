© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di GloboEsporte, Gabigol ha parlato anche del proprio futuro dopo il successo in Copa Libertadores, che proietta il collettivo rossonero al Mondiale per Club: "Stiamo vivendo un anno meraviglioso, abbiamo un mondiale da giocare. Il Flamengo è un club enorme, chi sono io per mettermi in mezzo a queste faccende? Abbiamo un Mondiale davanti, concentriamoci su questo. Chi sa cosa significa essere campione del mondo?".