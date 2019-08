Gabigol: "L'Inter ti insegna cose che non avresti mai immaginato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabigol ha parlato del suo futuro. Legato all'Inter da un contratto valido fino a giugno 2022, ma in prestito al Flamengo fino a dicembre, l'attaccante brasiliano s'è così espresso su quel che gli accadrà: "Non saprei, sicuramente sono del Flamengo fino a fine anno. E' poco tempo, si, ma penso solo a questo. Chiaramente con tutto il rispetto per il contratto con l'Inter. Faccio sempre il tifo per loro, ma la mia testa è al Flamengo. Ero molto giovane, mi stava capitando di tutto e stavo imparando tanto. Certo, le cose non sono andate come volevo, ma è stata una bella esperienza. Ed è altrettanto bello essere oggi al Flamengo. Essere passato da lì ti dà le credenziali per essere un grande giocatore. Ti insegna cose che non avresti mai immaginato".