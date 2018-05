Gabigol: "Non è successo nulla in Europa. Ho sempre chiesto scusa"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'attaccante del Santos, ma di proprietà dell'Inter, Gabriel Barbosa "Gabigol" ha parlato ai microfoni di Folha di San Paolo, giornale brasiliano dopo aver segnato nella Libertadores contro l'Estudiantes. "Non è successo niente in Europa, quando ho sbagliato ho sempre chiesto scusa. Non mi aspettavo di andarci per poi tornare a casa, ma ho preso tutto questo come esperienza di vita. Potrebbe darsi che, alla fine, la mia strada possa essere quella di restare qui".