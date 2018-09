Gabigol: "Non ho mai mollato. In futuro voglio vincere con l'Inter"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gabigol, attaccante di proprietà dell'Inter attualmente in prestito al Santos, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Non ho mai mollato, nemmeno nei momenti più difficili. Adesso non voglio fermarmi. Aver fatto il capitano del Santos è stata la realizzazione di un sogno. Il prossimo? Ne ho tanti: voglio aiutare il club a crescere poi tutto viene di conseguenza, come la Nazionale. Punto a entrarci stabilmente. Cosa non ha funzionato all'Inter? C'erano molte pressioni dopo l'Olimpiade. Io ce l'ho messa tutta per adattarmi ma le cose non sono andate bene. Mi servirà per crescere. Direi ancora sì all'Inter? E' un grande club, non ho avuto problemi nell'accettare la loro proposta. Il mio futuro? Adesso sono tranquillo, ho un contratto fino al 2021 con i nerazzurri. Adesso penso solo a dare il massimo col Santos. Il mio cartellino è dell'Inter, voglio vincere con loro. Spalletti? Ci ho parlato quando arrivò in nerazzurro. E' un grande allenatore con una squadra forte che potrà dire la sua in Italia e in Europa".