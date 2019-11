Gabigol non rientra nei piani dell'Inter. Conte: "Marotta è stato chiaro"

© foto di Giacomo Iacobellis

L'attaccante Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, non rientra nei piani dell'Inter nonostante l'eccellente 2019 e la doppietta in Copa Libertadores. L'ha confermato in conferenza stampa Antonio Conte, allenatore nerazzurro, alla vigilia della sfida contro la SPAL: "Credo abbia già parlato il direttore Marotta prima della gara contro lo Slavia (clicca qui per leggere). La società ha le idee molto chiare sotto questo punto di vista. Poi, come dico sempre, a me piace parlare dei miei giocatori. Con tutto il rispetto, sono felice per lui ma non lo considero un mio calciatore e parlare di lui adesso vorrebbe dire mancare di rispetto ai miei giocatori".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Conte