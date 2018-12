© foto di Insidefoto/Image Sport

Gabigol (22) lascerà nuovamente l’Inter, nel suo futuro potrebbe esserci la Premier League. Sky Sport fa sapere che difficilmente il brasiliano giocherà ancora in patria, in quanto diverse squadre britanniche sono interessate all’ormai ex Santos. In pole c’è il West Ham: contatti già avviati con l’Inter e discussioni che proseguono in maniera sembra più fitta.