Gabigol: "Restare al Santos? Fastidiose sempre le stesse domande"

Gabriel Barbosa adesso comincia a dare segnali di insofferenza. Interpellato in merito al suo futuro, l'attaccante ribadisce che le speranze di rimanere col Santos sono al momento assai ridotte: "È fastidioso sentirsi chiedere sempre la stessa cosa, ne ho già parlato dopo la partita contro Palmeiras nell'ultima conferenza. Difficile dirlo, le cose sono cambiate, ma lo sforzo fatto è stato per il bene del Santos; c'era la mia volontà di tornare dopo un anno senza giocare, confidando nei miei compagni e nel mio potenziale per ritrovare un buon livello calcistico. Ma le cose ora sono diverse, alcuni giocatori sono arrivati. Si vedrà più avanti, però essendo sincero credo che le possibilità siano molto poche".