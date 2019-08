Gabigol: "Resto un giocatore e un tifoso dell'Inter. Non sono pentito"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, parla così del proprio futuro, che non sarà certamente all'Inter: "Sono un gran lavoratore. In Brasile ho avuto continuità e ho sempre fatto bene - evidenzia Tuttosport -. Spero che possa succedere anche in un club europeo. Sono ancora dell’Inter, vedremo se succederà lì. Sono maturato sia come persona che come giocatore. All’Inter ho imparato a giocare in modo diverso, ho appreso un’altra lingua e ho vissuto con giocatori provenienti da altre nazioni. Il mio mancato trasferimento nel calcio spagnolo? Coincidenze. All’epoca in cui l’Inter voleva vendermi al Las Palmas, non la consideravo una buona opportunità per la mia carriera e finii al Benfica, che è una delle più grandi, se non la più grande squadra del Portogallo. La decisione di tornare al Santos è stata legata a tanti fattori. Il calcio spagnolo potrebbe essere piacevole per me, ma al momento voglio continuare ad allenarmi duramente, a giocare e a segnare e possibilmente a vincere con il Flamengo. Almeno sino alla fine dell’anno. Poi vedrò con la mia famiglia, i miei agenti e naturalmente l’Inter cosa sarà meglio fare. Difficile dire cosa sia andato storto all’Inter. I tifosi mi piacciono molto e i compagni sono sempre stati gentili con me. Andavo in giro per le strade e tutti volevano parlare con me. Forse in quel momento la squadra aveva bisogno di qualcosa di diverso rispetto a quello che potevo dare. L’Inter aveva attaccanti che giocavano già insieme e avevano caratteristiche differenti rispetto alle mie. Ancora oggi sui social ci sono molti tifosi nerazzurri che mi chiedono di tornare. Ho giocato pochissimo, ma sono riuscito anche a segnare. C’erano tante aspettative, ma non è bastato. Detto ciò, io non mollo di un centimetro e penso al presente e al futuro. Se tornassi indietro direi ancora sì all’Inter. È un top club, in passato ha vinto tutto a livello internazionale e molti brasiliani hanno fatto la storia con i nerazzurri. Io resto anche un tifoso interista e seguo sempre in tv le partite della “mia” squadra".