Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, Gabigol sarebbe un nome sul tavolo di Monchi, direttore sportivo del Siviglia. Dopo Munas Dabbur e Luuk de Jong, gli andalusi potrebbero prendere un altro attaccante con la possibile uscita per 40 milioni di Ben Yedder. Il nome è quello della punta del Milan in prestito al Flamengo, 32 gol in 59 partite dal suo ritorno in Brasile.