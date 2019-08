Gabigol super in Brasile: l'Europa lo cerca ma deve abbassare le pretese

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'aria del Brasile fa bene a Gabigol, che sembra aver dimenticato la difficile parentesi nerazzurra ed è tornato a segnare con grande costanza. Nove gol in dodici giornate di campionato con la maglia del Flamengo bastano per attirare le attenzioni di diversi club europei: come riporta Tuttosport, sull'attaccante ci sono diverse società spagnole e russe, che sono disposte ad accontentare le richieste dell'Inter (18 milioni), con cui ha un contratto fino al 2022. Il giocatore, però, spara alto e chiede un ingaggio da oltre 4 milioni a stagione. Se non dovesse abbassare le pretese, per l'Inter sarà difficile cederlo a titolo definitivo.