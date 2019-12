© foto di Giacomo Iacobellis

Quest'oggi, Gabriel Barbosa svolgerà la sua ultima seduta di allenamento a Rio de Janeiro. La squadra infatti nelle prossime ore lascerà il Brasile per dirigersi in Qatar, dove prenderà parte al Mondiale per Club. Potrebbe trattarsi dell'ultima seduta di allenamento in Brasile per l'attaccante di proprietà dell'Inter, visto che dopo la competizione a cui prende parte la squadra vincitrice della Copa Libertadores la sua avventura sudamericana dovrebbe concludersi.

Il Flamengo però in questi giorni è al lavoro per riscattare il cartellino di Gabigol e Jorge Jesus, intervistato dai media brasiliani, s'è detto fiducioso sulla possibilità di trattenere l'attaccante classe '96 ben oltre il Mondiale per Club: "Abbiamo avviato le prime conversazioni e possiamo segnalare che i primi contatti sono stati positivi - ha detto -. A lui piace stare qui, i tifosi lo vogliono e anche lo staff tecnico. C'è un ottimo rapporto tra lui e i tifosi e penso che questo è importante quando prendi decisioni personali. Spero tutto finisca bene".