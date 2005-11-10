Gabriel Barbosa e il flop Inter: "Mi fecero un'offerta irresistibile. Poi non è andata come previsto"

Nel corso di un'intervista concessa a Globo Esporte, Gabriel Barbosa è tornato brevemente sul suo periodo poco fortunato all'Inter. L'attaccante brasiliano è attualmente in forza al Santos, dove segna con regolarità: 25 reti in 49 partite in questa stagione per lui. Ben altri numeri rispetto a 10 anni fa, quando all'Inter fu una meteora che raccolse appena 184' con un gol all'attivo.

"Mi fecero un'offerta irresistibile. E volevo anche giocare in Europa. Poi le cose non sono andate come previsto".

30 anni, Gabigol fu acquistato dall'Inter per quasi 30 milioni di euro ed è stato successivamente mandato in prestito tra Benfica, Santos e Flamengo, prima che il club carioca decidesse di spendere nel 2020 ben 17.5 milioni per l'acquisto del suo cartellino.