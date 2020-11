Gabriel e Osimhen salvano il Lille: che deve 117 milioni a Elliott, proprietario del Milan

L'anno scorso la partecipazione alla Champions League, in questa stagione il Coronavirus, ma le casse (più o meno) sorridono. Perché il Lille ha ceduto Osimhen per una cifra oscillante fra i 60 e gli 80 milioni, così come Gabriel Magalhaes, centrale difensivo finito all'Arsenal per una trentina, dopo la corte serrata degli azzurri. Dai 90 ai 110 milioni che aiutano il club a ripagare un debito con Elliott: Paul Singer ha prestato a Gerard Lopez, numero uno del club francese, 117 milioni di euro per evitare la bancarotta.

DA RESTITUIRE NEL 2021 - Se è vero che il Lille sta riuscendo comunque a creare un circolo virtuoso, pagando i debiti e comprando giocatori di sicuro avvenire, come Jonathan David dal Genk, il problema è dovuto proprio ai debiti: era fatta per Marcos Paulo del Fluminense, centravanti, ma i debiti dovuti alla pandemia non hanno permesso la chiusura dell'acquisto, virando invece su Burak Yilmaz e Isaac Lihadji, arrivati a parametro zero. Di necessità virtù, Gerard Lopez ha ancora un paio di assi nella manica, come Ikone e Yazici, possibili uomini mercato.