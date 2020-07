Gabriel Jesus, Sterling, De Bruyne e gli altri: Manchester City, la diaspora è scongiurata

Il primo ad esprimersi, per bocca del procuratore, fu Raheem Sterling: "Ama il club, resterà a prescindere", aveva detto l'entourage dell'esterno inglese poche ore dopo la sentenza della UEFA che aveva escluso il Manchester City dalla Champions League per due stagioni. Oggi, col TAS che ha ribaltato la decisione e riabilitato il City per le competizioni europee, il dubbio probabilmente non si pone neanche.

Gabriel Jesus piace a Juventus e Inter - Fra i giocatori che avrebbero potuto valutare l'addio, viste le condizioni precedenti, c'era certamente Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano era un po' infastidito dalla sparse panchine iniziali, un po' preoccupato dalla sanzione, un po' attratto dai corteggiamenti italiani. La Juventus ci pensa per sostituire Higuain. L'Inter potrebbe farsi sotto in caso di cessione di Lautaro. A ieri l'operazione sarebbe stata possibile, oggi molto meno: il City, raccontano i ben informati, potrebbe presto proporre il rinnovo con adeguamento (fino ad oltre 7 milioni a stagione) al giocatore ed in ogni caso il club britannico non si accontenterebbe di una cifra inferiore ai 70 milioni di euro per il suo cartellino. Per un esborso, fra costo e ingaggio, ben superiore ai 100 milioni di euro. Forse troppi anche per Juventus e Inter.

De Bruyne e gli altri - "Vuole restare al Manchester City: le voci di addio sono stronzate". Ha lasciato da parte il politically correct, l'agente di Kevin De Bruyne, parlando del suo futuro. Eppure il belga, fin dai primi giorni post sentenza UEFA, era stato uno dei primi ad essere indicati come possibile partente. Un profilo come il suo piace senza dubbio alcuno a tutti i top club europei, trovare una nuova sistemazione non sarebbe certo stato un problema. Ma anche in questo caso la revisione del TAS potrebbe aver cambiato la carte in tavola. Situazioni molto simili a quella di KDB ce ne sono diverse, in rosa al City: da Ederson a Stones e Laporte fino a Walker e Gundogan. Tutti giocatori che, nonostante i tanti interessi di mercato, sembrano un po' più vicini alla permanenza a Manchester.