Mijat Gacinovic, centrocampista dell'Eintracht Francoforte, ha parlato della sfida che attende i tedeschi in Europa League, contro l'Inter di Luciano Spalletti: "Loro sono favoriti, ma sono sicuro che possiamo render loro la vita difficile. Se riusciremo a giocare come sappiamo, avremo una possibilità di passare il turno. Daremo tutto per qualificarci".