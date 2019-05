Dolores Aveiro, mamma dell'asso della Juventus Cristiano Ronaldo, incappa in una figuraccia social. La 64enne portoghese ha infatti pubblicato su Twitter uno screen in spagnolo in cui si afferma che CR7 ha salvato dalla retrocessione i bianconeri, aiutandoli anche a vincere un titolo dopo 20 anni di digiuno. Due affermazioni palesemente false, che ha commentato con la frase: "Mio orgoglio, mio figlio". Una gaffe a cui non è ancora stato posto rimedio e che ha scatenato l'ilarità dei followers: ad ora sono migliaia i commenti e i retweet.

Meu orgulho, meu filho pic.twitter.com/aakxzZYMLY — Dolores Aveiro (@DoloresAveiro) 6 maggio 2019