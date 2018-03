Gagliardini: “Obiettivo Champions, c'è tutto per portare l'Inter in alto”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Gagliardini parla attraverso le colonne di Tuttosport. Il centrocampista dell'Inter ha parlato dei sogni che vuole coronare in maglia nerazzurra: “Da quando sono arrivato all’Inter ho capito che qui c’era tutto per portare l’Inter là dove merita in Italia e in Europa e mi auguro di far parte del gruppo che farà tornare questa società a vincere lo scudetto e a fare bene in Champions”. L'ex Atalanta non crede che l'Inter sia crollata dopo aver capito di non essere in grado di lottare per la vittoria finale del campionato: “No, perché sin da inizio stagione tutti in società hanno detto che l’obiettivo sarebbe stata la Champions”, ha detto.