Gagliardini dominante, problemi del passato spazzati via con Spalletti

Risultato finale: Inter-Genoa 5-0

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Alzi la mano chi avrebbe pronosticato Roberto Gagliardini tra i migliori in campo della sfida tra Inter e Genoa. Il centrocampista ex Atalanta ha collezionato una prestazione più che positiva, coronata da ben due gol. Strano, per chi in carriera ha realizzato pochissime reti con il record personale che - prima di questa sera - era proprio fissato a due gol nella stagione 2016-17.

Adesso, in appena 90', ha firmato due marcature importanti quanto decisive. La prima per aprire le danze, la seconda (per il momentaneo 3-0) per stendere il Genoa prima della sfuriata finale da parte dei nerazzurri. Per un centrocampista che sta crescendo gara dopo gara, dominando nella zona di sua competenza ma da stasera anche in area avversaria. Un feeling col gol che può rappresentare un'arma in più per la formazione di Luciano Spalletti, arrivata alla settima vittoria di fila e a tre passi in meno della Juventus che giocherà stasera. Una piccola rivincita, per Gagliardini, che ha forse messo definitivamente alle spalle i problemi del passato proiettandosi così in una nuova fase della sua carriera.