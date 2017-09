Gagliardini: "Inter, obiettivo Champions. Spinazzola, richiesta legittima"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Premium Sport nella quale è tornato su questo inizio di stagione. Dopo due turni, i nerazzurri hanno conquistato sei punti vincendo contro Fiorentina e Roma: "Avevamo due partite difficili e importanti ma l'inizio è stato positivo. Con Spalletti mi sto trovando bene, l'obiettivo è arrivare in Champions, nei primi quattro posti. E' troppo tempo che una società gloriosa come l'Inter non disputa questa competizione".

Poi un pensiero su Spinazzola, suo amico ed ex compagno ai tempi dell'Atalanta, che non è riuscito ad andare alla Juventus in questa finestra di mercato: "Penso sia il sogno e l'obiettivo di qualsiasi giocatore arrivare nelle squadre più forti a livello europeo e mondiale. Ma è un grandissimo calciatore e farà di tutto per aiutare la squadra in cui gioca".