Gagliardini: "Spero sia l'anno dell'Inter. Obiettivo è tornare in Champions"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervista concessa ai microfoni di Sky da Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter: "Mi auguro sia l'anno dei nerazzurri, noi dobbiamo pensare partita per partita e poi vedremo dove saremo a marzo e aprile. Il nostro obiettivo è quello di arrivare in Champions. Fa male vedere l'Inter fuori dall'Europa, fa male al calcio italiano, e per questo noi speriamo di riportarla dove merita".