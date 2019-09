© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riccardo Gagliolo sigla il suo primo gol in Serie A con la maglia del Parma, dopo lo "strano" digiuno dello scorso anno: il biondo difensore svedese si inserisce in fase di contropiede e, premiato dal cross di Kulusevski, insacca in tuffo con un colpo di testa preciso e violento che non lascia davvero scampo a Musso, stavolta incolpevole. Si completa così la rimonta gialloblù: dall'1-0 dell'Udinese, al 1-2 dei ducali.